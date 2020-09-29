В Роспотребнадзоре назвали срок выхода на плато по COVID-19

Москва, 29 сентября. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала срок выхода на плато по COVID-19. По ее словам, оно может быть достигнуто в России к началу ноября, передает «Интерфакс».

«К концу октября — началу ноября, вероятно, мы выйдем на плато с последующим таким же плавным снижением ежедневных случаев заболевания», — сказала Наталья Пшеничная.

По ее словам, сейчас можно говорить о сезонном и вполне прогнозируемом подъеме заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Пшеничная считает, что «следует ожидать плавный рост заболеваемости COVID-19 на протяжении нескольких недель». Она предположила, что превышения майского пика заболеваемости превышено не будет, если соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора обратила особое внимание на то, что это является всего лишь предположением.

«Тестирование проводится очень активно и, соответственно, растет число выявленных легких и бессимптомных случаев инфекции, что также влияет на общую ежедневную статистику по заболеваемости», — добавила она.

Как рассказала Наталья Пшеничная, рост заболевания коронавирусом связан с подъемом заболеваемости сезонными ОРВИ, активизацией циркуляции вирусов гриппа, а также с несоблюдением мер предосторожности.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки было выявлено 8232 случая заболевания коронавирусом нового типа в 83 субъектах страны. Наибольшее количество заболевших выявлено в Москве (2300), в Санкт-Петербурге (251) и Московской области (209).