Брутер заявил об отсутствии у Горбачева права давать советы мировым лидерам

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не имеет права надеяться, что его советы будут услышаны главами ведущих государств мира. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер.

Ранее Горбачев в интервью Times дал совет будущему победителю президентских выборов в США как можно быстрее провести встречу с Владимиром Путиным. Он вспомнил свою встречу с Рональдом Рейганом в Рейкьявике в 1986 году (считается важной вехой, приведшей к окончанию холодной войны) и посоветовал «преемникам» провести такую же: с помощью «доверия, понимания и выстраивания отношений друг с другом» возобновить диалог и «выйти из замороженного состояния», прекратив разворачивающуюся гонку вооружений.

«Я считаю, у Горбачева нет морального права что-то требовать от мировых лидеров, — убежден Брутер. — Текущая ситуация в значительной степени сложилась из-за его бессмысленных, неоправданных действий, так что, он до конца должен быть лишен возможности давать кому-то советы, разве что самому себе. Вся планета расхлебывает кашу, которую заварил именно Горбачев!»

Что же касается «прекращения гонки вооружений», о которой говорит бывший советский лидер, то здесь, по мнению политолога, дела обстоят не так просто. Дело в том, что любые подходы к продлению договора СНВ-III в Соединенных Штатах будут иметь внутриполитический окрас, и все, что Вашингтон может предложить в этой связи Москве, зависит от настроений в США.

«Без серьезных уступок со стороны России даже демократы СНВ-III безоговорочно не продлят, — заявил эксперт. — Если Джозеф Байден выиграет выборы, он вполне будет склоняться к тому, чтобы это сделать, однако «просто так» сделать ему это будет сложно, поскольку администрация Дональда Трампа уже выставила Кремлю довольно жесткие условия. И если Байден, придя к власти, не выставит вообще никаких, это сочтут за слабость. В этом и особенность американской политики — кто бы ни занял Овальный кабинет Белого дома, он не может отрицать опыт своих предшественников».

К тому же, продолжил собеседник ФАН, ситуация с СНВ-III не может быть вычленена из общего контекста — остановить гонку вооружений в каком-то смысле уже нельзя. Вместе с тем, по мнению Брутера, она уже не носит такой глобальный характер, как это было 40 лет назад, потому что простое «арифметическое» наращивание количества ядерных бомб уже не имеет никакого смысла.

«Сейчас больше идет гонка интеллектуальных вооружений, — заметил политолог. — Гонка за скорость, гонка за уникальными технологиями. Космос, подводный мир, Арктика — все эти пространства осваиваются в расчете на размещение в них своего оружия».

Эксперт заявил, что отлично помнит встречу Рейгана и Горбачева в Рейкьявике в 1986 году. По его словам, отношения между СССР и США в то время не так уж и отличались от нынешних, что бы там ни говорил экс-президент СССР.