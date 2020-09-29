Экономист объяснил ситуацию с курсом евро

Москва, 29 сентября. Существенную роль в ситуации с курсом евро играет спекулятивное настроение. Такое объяснение дал эксперт РИСИ и кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT.

Напомним, ранее на торгах Московской биржи курс евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года. Рост за сутки составил 1%.

«Спекулятивные действия игроков, которые играют против рубля и, видимо, у них негласные, но все-таки согласованные однонаправленные действия, поскольку они одинаково чувствуют ситуацию», — назвал возможную причину роста евро Беляев.

Эксперт добавил, что ситуация осложняется и психологическими факторами, которые взаимодействуют со спекулятивными. Однако экономист уверен, что долго длиться такое положение не может, поэтому, скорее всего, опасаться биржевой паники не стоит.

«Конец вот этого роста курса евро по отношению к рублю в данном случае — пределы, на мой взгляд, они уже близки», — подчеркнул эксперт.

По мнению Беляева, даже если предел не близок, то он, возможно, уже достигнут. Экономист добавил, что рост должен остановиться, так как в ситуацию может включиться Центробанк, и тогда будет заметна коррекция рубля по отношению к валютам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил ситуацию с курсом валют волатильностью. По мнению представителя Кремля, скоро рубль восстановит свои позиции.