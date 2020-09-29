Актер Конкин: Моя дочь была убита

Москва, 29 сентября. Актер Владимир Конкин первый раз публично прокомментировал трагическую гибели своей 32-летней дочери Софии. В эфире Первого канала он сказал, что считает ее смерть убийством.

«Вся наша семья глубоко уверена, что моя дочь была убита. Я требую, чтобы представители Следственного комитета провели тщательное расследование», — подчеркнул актер.

По словам артиста, после трагедии его сердце могло не выдержать, однако поддержали близкие, за что он им выразил благодарность.

Напомним, что происшествие случилось в одном из московских бассейнов. Дочь актера внезапно пола ко дну. Близким девушки позвонили 23 сентября и сообщили, что она находится в реанимации. Спустя несколько часов наступила смерть пациентки, пишет НСН.

После гибели девушки стали появляться подробности ее личной жизни. София предпочитала знакомиться с мужчинами на сайтах знакомств, после чего ходила с ними на свидания. Один из тех, кто с ней встречался, заявил, что отношений фактически не было. Двух свиданий им хватило, чтобы понять разность характеров.