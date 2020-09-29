Москва, 29 сентября. Внучка Владимира Конкина не верит в смерть матери. 11-летняя Алиса просит родных отвезти ее на прощание в морг к самому близкому человеку. Об этом сообщает интернет-издание «СтарХит».

Сегодня в столице состоится прощание с дочерью известного актера Владимира Конкина Софией. Девушка утонула в бассейне фитнес-клуба, где посещала занятия. Ранее ФАН писал о случившейся трагедии.

У Софии Конкиной осталась 11-летняя дочка Алиса, пока не понятно, кто из родственников возьмет на себя опекунство над ребенком. Девочка еще не оправилась от шока, она до сих пор не верит, что потеряла самого близкого человека. Она надеется на чудо и просит родных, чтобы они дали возможность ей попрощаться с матерью.

«Можно я приеду в морг? Может, если я подержу маму за ручку, она вдруг оживет», — говорит девочка.

Когда родственникам погибшей сообщили о кончине Софии, они не поверили сразу. Все члены семьи до последнего надеялись, что их пытаются разыграть мошенники. В конечном итоге им пришлось принять страшную правду.

«В эти дни Володя много плакал, он не ел и не пил, ничего не говорил. Он очень тяжело переживает утрату», — рассказал друг семьи артиста, президент Регионального фонда МВД Алексей Лобарев.

Бывший сотрудник МВД всячески поддерживает семью Конкина на профессиональном уровне. Они давно дружат с артистом. Актер имеет звание почетного члена совета ветеранов МУРа. Каждый год в октябре в честь дня сотрудников уголовного розыска поздравляет товарищей. Лобарев также опроверг слухи о том, что якобы Конкин был не близок со своей 32-летней дочерью.