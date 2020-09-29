Роскомнадзор потребовал у Twitter объяснить ограничения против РИА Новости

Москва, 29 сентября. Роскомнадзор потребовал у администрации американской соцсети Twitter объяснить, почему она исключила из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Российское ведомство направило в IT-компанию соответствующее письмо.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что, согласно их данным, теперь пользователи Twitter, которые не были подписаны на РИА Новости, не смогут найти аккаунт агентства. Это касается пользователей как в России, так и в других странах.

В августе Twitter ввел точно такие же ограничения против RT и Sputnik. В МИА «Россия сегодня» назвали действия администрации соцсети актом цензуры.

С этим тезисом согласились и в МИД РФ. В министерстве призвали Twitter отказаться от цензуры и дискриминации в отношении российских СМИ.

Отметим, безосновательной цензуре со стороны американских платформ ранее подвергся и ФАН — в апреле 2018 года аккаунты агентства и других российских изданий были заблокированы в Facebook и Instagram.