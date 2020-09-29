Женщина погибла после удара азербайджанского БПЛА в Карабахе

Гадрут, 29 сентября. Беспилотник, принадлежащий войскам Азербайджана, нанес удар по карабахскому городу Гадрут. В результате налета погибла женщина, еще трое жителей были ранены, рассказали в городской администрации, пишет «Интерфакс».

С утра вооруженные силы Азербайджана начали наступление в сторону города Физули. В ходе боев были уничтожены еще четыре танка, принадлежавшие войскам Армении.

Напомним, что бои между армянскими и азербайджанскими военными начались с 27 сентября. Стороны уже несколько десятилетий не могут прийти к компромиссу по поводу статуса Нагорного Карабаха. Похожий по масштабам вооруженный конфликт произошел более четверти века назад. Несмотря на перемирие, перестрелки и провокации не прекращались.

Напомним, ФАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.