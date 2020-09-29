Москва, 29 сентября. В России вступил в силу закон о переводе осужденных ближе к месту жительства их родственников, сообщает ФАН. Решение системной проблемы прокомментировала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, инициатор изменений в уголовно-исполнительном кодексе РФ.

До сегодняшнего дня из-за отсутствия свободных мест в близлежащих исправительных учреждениях человека направляли отбывать наказание в регион, расположенный далеко от места, где он проживал до осуждения, где остались его родные и близкие.

«Ежегодно ко мне поступает большое количество обращений от людей, которые просят помощи, потому что не могут навещать своих близких, находящихся в местах лишения свободы за тысячи километров от дома», — рассказала Москалькова.

Авторы обращений сообщали российскому омбудсмену, что для встреч с родными им приходится ехать в другие регионы России.

«Не каждый может позволить себе такое свидание, например, если речь идет о престарелой матери или жене, воспитывающей малолетних детей, да и стоимость билетов на проезд может быть немалой, — отметила Москалькова. — Из-за этого страдают семьи, осужденные лишаются моральной поддержки и возможности видеться с родными и близкими. Нередко это приводит к разрыву социальных связей, а порой толкает человека на повторное преступление».

В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ на протяжении длительного времени получали однотипные обращения от россиян с просьбой изменить положение в уголовно-исполнительном кодексе.

«Я поняла, что проблема системная, и обратилась к президенту Российской Федерации с просьбой поддержать предложение о внесении необходимых изменений в законодательство и дать соответствующее поручение правительству Российской Федерации, — пояснила Москалькова. — Я искренне рада, что мои предложения были восприняты, и теперь тысячи людей обретут возможность быть ближе к своим семьям, увидеть своих родных и близких».

С 29 сентября по письменному заявлению осужденного или по заявлению одного из его близких родственников и по решению ФСИН человек может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное в субъекте РФ, где живут его родные.

Уточняется, что если в этом регионе нет колонии нужного типа, то заключенный переводится в регион, который находится ближе к месту проживания родственников. Близкими родственниками считаются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Если же в субъекте РФ по месту жительства или по месту осуждения нет типа исправительного учреждения, предусмотренного приговором, заключенный направляется в ближайший регион, а не в любой иной, как сейчас. Отметим, что закон касается не только приговоренных к лишению свободы, но и тех, кому назначили принудительные работы.