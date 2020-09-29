Вдова Караченцова рассказала о своих доходах

Москва, 29 сентября. Вдова актера Николая Караченцова, Людмила Поргина, раскрыла размер своей пенсии. Об этом сообщает «Собеседник».

В интервью изданию Поргина рассказала, что получает довольно неплохую сумму благодаря надбавке, которая ей полагается за звание заслуженной артистки.

«Всем народным и заслуженным артистам полагается надбавка в тридцать тысяч рублей ежемесячно», — отметила актриса.

Вдова Николая Караченцова также отметила, что получаемой суммы ей «хватает». Также знаменитость принимает участие в различных ток-шоу за гонорар. Актриса посетовала на то, что ставки для гостей подобных телепрограмм в последнее время снизились.

Однако, как отметила Людмила Поргина, на телевидение она ходит не ради денег, а ради общения. Участие в ток-шоу помогает ей освежить в памяти моменты из прошлого и поговорить с хорошими людьми.

Недавно Людмила Поргина рассказала, как изменилось отношение артистов в Михаилу Ефремову после смертельного ДТП с его участием. Ранее вдова Николая Караченцова высказалась о творчестве Константина Богомолова.



