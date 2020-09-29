Путин пообещал, что РФ продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне

Москва, 29 сентября. Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой волне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что во время празднования юбилея Победы российские и белорусские военные прошли в едином строю по Красной площади. Также Путин отметил, что он совместно с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принимал участие в открытии Ржевского мемориала, который посвящен подвигу советских солдат.

«Мы никогда не забудем, как наши отцы и деды защищали родную землю, освобождали Европу, твердо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, ее причинах, итогах и уроках», — пообещал президент России.

Также Путин сообщил, что на форуме будет рассмотрен весь спектр вопросов взаимодействия РФ и Белоруссии.