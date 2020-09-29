В России выявлено 8232 новых случая коронавируса

Москва, 29 сентября. В России за минувшие сутки было выявлено 8232 случая заболевания коронавирусом в 83 субъектах страны. Количество выздоровевших составило 6479 граждан, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Зафиксировано 160 летальных исходов.

Наибольшее количество заболевших выявлено в следующих регионах страны: в Москве (2300), в Петербурге (251), в Московской области (209), в Ростовской области (190), в Нижегородской области (168).

Отметим, что в последнее время растет количество заболевших коронавирусом, однако это явление было ожидаемым, отметила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Руководитель ведомства напомнила, что в стране наступил эпидемиологический сезон. Кроме того, большое количество людей вышло из отпуска на работу, начались массовые хождения в магазины за покупками теплых вещей и товаров для школьников.