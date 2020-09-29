Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию

Москва, 29 сентября. Президент России Владимир Путин назвал отношения с Белоруссией братскими и добрососедскими. Об этом глава российского государства заявил в видеообращении к участникам форума регионов России и Белоруссии.

Как отметил Путин, межрегиональные связи являются «одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Белоруссии. Они, по словам президента РФ, «построены на принципах равноправия и учета интересов друг друга».

Лидер России также считает, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление.

В Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа, продолжаются митинги. Победил на выборах Александр Лукашенко. Он считает, что протесты в республике выгодны Западу. Политолог Юрий Самонкин отметил, что массовые акции протеста в Белоруссии скоро пойдут на спад, так как Лукашенко перекрыл Западу возможность их финансирования.