Эксперт рассказал о шансах обвиняемых доказать невиновность в деле MH17

Москва, 29 сентября. У обвиняемых по делу MH17 есть возможность для защиты на суде в Амстердаме, заявил «Экономике сегодня» заведующий кафедрой международного права МГУ Алексей Исполинов.

Трибунал является результатом международного соглашения Австралии, Бельгии, Нидерландов, Украины и Малайзии. Тон в этой истории задает Амстердам, который реализует политику коллективного Запада по давлению на Москву. У таких площадок, как трибунал, по мнению эксперта, есть минусы.

«Все тут всегда зависит от желания стран сотрудничать», — пояснил специалист.

Он вспомнил трибунал по Югославии, когда процесс пошел в сторону сербов, а не хорватов и боснийцев. Более того, оценено участие американкой стороны в югославском конфликте. Подобные истории демонстрируют, что в таких процессах много политической составляющей, которая препятствует осуществлению правосудия. Тем более сейчас, когда идет противостояние России и коллективного Запада.

Исполинов отметил, что суд не учитывает доводы России, хотя были представлены доказательства, например, экспертиза концерна «Алмаз-Антей», который является производителем ЗРК «Бук-М1».

«Государства, которые создали этот трибунал, имеют на это право, но решения данной площадки действительны только для государств, которые его признают. Россия к числу таких стран не относится», — сказал специалист.

Он добавил, что Россия как государство не имеет никакого отношения к этому суду и действиям обвиняемого Олега Пулатова.

«Суд, по идее, должен быть независимым и беспристрастным, а адвокаты — предлагать альтернативную точку зрения. В Амстердаме будет полноценный судебный процесс, а люди, которые будут в нем судьями, явно не хотят войти в историю как абсолютно предубежденные личности, закрывшие глаза на очевидное и проштамповавшие готовое решение», — пояснил Исполинов.

Это дает возможность для активной судебной защиты и доведения до суда альтернативной точки зрения, считает эксперт: «Шанс что-то объяснить и что-то доказать тут существует».