Актриса Ксения Громова рассказала об ухаживаниях Александра Домогарова

Москва, 29 сентября. Актриса Ксения Громова вспомнила об ухаживаниях Александра Домогарова на программе «Судьба человека» с ведущим Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». Об этом рассказала «Телепрограмма».

Артисты вместе принимали участие в съемках сериала «Марш Турецкого-3».

«Как-то в гримерную костюмер принесла мне цветы и сказала, что букет просили передать именно мне. Она тихонько шепнула, что это от Домогарова, но попросила не говорить, что именно она «сдала» артиста. Я в тот день, как Иннокентий Смоктуновский ехала домой со съемок, вся довольная!» — говорит Громова.

Актриса также добавила, что ее в прямом смысле измучили сценами в сериале. Ходило много разных слухов о романе актеров.

«Мне завидовали. Про наш роман судачили злые языки», — добавила Ксения Громова.

Актриса приобрела широкую популярность после премьеры в 2009 году картины «Мой муж гений». За исполненную в этом фильме роль супруги гения науки Льва Ландау она была удостоена премии «Тэфи» как «Лучшая исполнительница женской роли в телевизионном сериале». Также многие помнят 44-летнюю артистку по сериалу «Краткий курс семейной жизни».

Ксения была в браке, но со своим мужем Павлом рассталась. Как сейчас объясняет сама актриса, причиной расставания была ее эмоциональная незрелость, хотя на тот момент обвиняла свою свекровь в неудачах семейной жизни. Актриса полагала, что мать ее мужа нарочно вставляет ей палки в колеса. Только сейчас Ксения поняла, как была неправа.