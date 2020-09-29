В Совфеде назвали разумным решение продлить каникулы в школах Москвы

Москва, 29 сентября. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала решение мэра Москвы Сергея Собянина о двухнедельных каникулах в октябре. Об этом пишет RT.

Московские школьники отправятся на каникулы с 5 по 18 октября, указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Также на время каникул приостанавливается посещение государственных детских досуговых организаций.

Лилия Гумерова объяснила, что в разных субъектах РФ принимаются решения, исходя от эпидемиологической ситуации. По ее словам, «где-то один класс, несколько классов переходят на дистанционное обучение, если вдруг выявилось заболевание у педагога или у кого-то из детей, кто-то был в контакте».

«Либо конкретная школа или, допустим, блок начальных классов. На мой взгляд, решение продлить осенние каникулы, причем это сделать одномоментно, чтобы в каждой школе было одинаково по срокам, достаточно разумное, востребованное временем», — сказала Лилия Гумерова.

Она добавила, что многие средние образовательные учреждения самостоятельно выбирают себе программы.