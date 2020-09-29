Эксперты рассказали, что ждет Киев после «сумасшедшего» ультиматума Польше

Украина, ставя Польше «сумасшедшие» ультиматумы, ведет себя как «взбалмошная барышня». Подробнее — в материале ФАН.

Ультиматум Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум своему польскому коллеге Анджею Дуде: к их ближайшей встрече восстановить оскверненное захоронение воинов УПА1 (организация запрещена на территории РФ) на горе Монастырь возле с. Верхрата.

В конце сентября Офис президента Украины проинформировал о телефонном разговоре президентов Польши и Украины, в ходе которого был поднят «вопрос исторической памяти, а именно внесение в реестр воинских захоронений и восстановление легальной украинской могилы на горе Монастырь возле с. Верхрата».

«Президент Польши отметил, что надеется уже до следующей встречи глав государств снять этот вопрос с повестки дня», — говорится в тексте сообщения.

В свою очередь журналист Евгений Попов назвал ультиматум Зеленского «сумасшедшим».

«Взбалмошная барышня»

Как отметил политолог Андрей Иванов, Зеленский вполне может переплюнуть бывшего президента Украины Петра Порошенко по степени применения абсурда в политике и действий, направленных во вред себе и своей стране.

«С другой стороны, если вдуматься, то ничего особо нового мы не услышали с точки зрения самой стратегии Киева на международной арене. Со стороны кажется, что Украина ведет себя как взбалмошная барышня, которая совершенно не умеет строить хороших отношений, но мастерски флиртует, демонстрируя доступность. Стоит кому плюнуть на такую девицу, как она тут же начинает предъявлять требования, пытается доминировать, устраивает на голом месте скандалы. Возможно, это действительно образ жизни украинцев, описанный великим Гоголем в «Ночи перед рождеством», — пояснил Андрей Иванов.

Польша не готова заигрывать с Киевом

Как считает директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, ультиматум Зеленского ничем не обернется на двухсторонних отношениях стран. Это не первый случай, когда украинская сторона требует от поляков чтить память тех, кто их убивал 70 лет назад.

Он напомнил, что Зеленский этот вопрос поднимал еще в январе в ходе визита в Освенцим. Несмотря на то, что там украинский президент громко «подхрюкивал» польскому коллеге о том, что Вторую мировую якобы начали СССР на пару с Германией, ответного паса от Дуды он так и не получил — тот ему ничего толком не ответил.

«И это правильно. Памятник вроде как установлен законно, но восстанавливать его открыто для польских властей — означает навлечь на себя гнев собственных граждан, которые не готовы заигрывать с потомками убийц их предков ради каких-то мутных геополитических интересов. Очевидно, что польская сторона будет пытаться обойти этот вопрос, сняв с себя любую ответственность за его решение», — добавил Родионов.

При этом политолог обратил внимание, что Зеленский в последнее время слишком активно отстаивает интересы «откровенных бандеровцев». Судя по всему, он уже не маскируется под «президента мира», а открыто позиционирует себя в качестве защитника интересов националистической части общества.

«Впрочем, наивно было ожидать иного от человека, который, будучи кандидатом в президенты, называл «нормальным» и «классным», что кто-то почитает гитлеровских прихлебателей. Порошенко тоже, напомню, начинал как «президент для всех украинцев», а закончил яростным «патриотом», опирающимся исключительно на ультраправый электорат. Зеленский во всем идет по его стопам», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее на Украине увидели угрозу свержения Зеленского бойцами ВСУ. Зеленскому удалось консолидировать против себя абсолютно полярный электорат гораздо быстрее, чем это удалось сделать его предшественнику Петру Порошенко.

1 Организация запрещена на территории РФ.