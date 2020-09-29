Онищенко раскритиковал авторов идеи закрыть школы Москвы из-за COVID-19

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко раскритиковал специалистов, которые посоветовали московским властям закрыть на две недели школы, отправив детей на досрочные каникулы в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Утром во вторник мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что он принял решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и объявить их во всех школах раньше, чем принято: с 5 по 18 октября. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

«По рекомендации санитарных врачей мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах с 5 по 18 октября», — говорится в сообщении мэра.

На тот же срок приостанавливают работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы; детские сады продолжат работать в обычном режиме. Решение уже оформлено соответствующим указом.

Каникулярное время рекомендовано провести дома или на даче, детям разрешены прогулки во дворах и в ближайших парках. Школьникам не рекомендовано во время каникул без надобности посещать торговые центры и ездить на общественном транспорте.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, академика РАН Геннадия Онищенко, данные меры являются избыточными, а школьникам потом будет тяжело наверстывать программу. Онищенко раскритиковал тех, кто дал соответствующие советы столичному руководству.

«Считаю эту меру избыточной: это свидетельство непрофессионализма служб, которые отвечают за эту работу, — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Школьники не являются группой риска ни с точки зрения опасности заражения, ни с точки зрения тяжести заболевания и его последствий. В данном случае мои коллеги-специалисты вместо того, чтобы брать на себя ответственность и принимать конкретные решения, связанные с эпидемиологией, работой в очагах заражения, то есть их прямой профессией, рекомендуют тотальное закрытие школ. Это вред прежде всего школьникам, потому что им все равно придется наверстывать программу. Это дополнительные уроки, перегрузки, плохое усвоение материала. Любые подобные непродуманные решения влекут отсроченные последствия».

По мнению Онищенко, избыточные ограничения были понятны весной, на первом этапе пандемии, когда у нас еще не было достаточных знаний о COVID-19, и врачи не знали, как этой инфекции противостоять. Сейчас, когда отработаны меры профилактики, есть протоколы лечения, подготовлен коечный фонд, ситуация принципиально другая, отмечает собеседник ФАН.

«Да, конечно, можно перевести на удаленку группы риска, в том числе школьников с хроническими заболеваниями. Тут важна избирательность и гибкость, школьники из группы риска действительно могут учиться удаленно. Но всеобщие каникулы — даже не удаленное обучение, а именно каникулы — это, на мой взгляд, неоправданно. Это было бы возможно, только если бы мы компенсировали этот пропуск за счет новогодних каникул», — говорит Онищенко.

Однако, считает первый зампред профильного комитета Госдумы, такое решение вряд ли будет принято: Новый год для нас — это святое.

«В нынешних панических настроениях и в нежелании взять на себя риски я прежде всего обвиняю своих коллег, которых хочу предупредить: в результате мы получим отсроченный, но более негативный эффект», — говорит собеседник ФАН.

В качестве такого отсроченного негативного эффекта Онищенко привел в пример сворачивание оказания плановой медицинской помощи во время весенней волны пандемии.

«Как вы знаете, это не лучшим образом сказалось на состоянии больных с хроническими заболеваниями, что в конечном итоге стало одной из причин роста смертности среди тех, кто не получил вовремя необходимую помощь, не связанную с лечением COVID-19, — напомнил Геннадий Онищенко. — Еще раз подчеркну: я критикую профессионалов, которые дают такие советы».

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 2300 новых заболевших коронавирусной инфекцией; всего в России число выявленных больных — более одного миллиона шестисот тысяч человек; почти 20,4 тысячи заболевших скончались. Суточный прирост по COVID-19 в последние дни превышает восемь тысяч человек. Среди заболевших — известный музыкант Юрий Башмет.