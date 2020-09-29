Настя Каменских взбудоражила фанатов откровенным фото

Москва, 29 сентября. Известная певица Настя Каменских поразила фанатов новым откровенным снимком в своем Instagram-аккаунте.

Артистка в этот раз решила показать поклонникам свои ноги. Каменских выложила серию фото, на которых она запечатлена в коротком белом платье. Судя по всему, фото сделаны во время отдыха. Настя распустила волосы и решила в этот раз обойтись без макияжа.

Многие поклонники обратили внимание на провокационный третий кадр. На нем артистка запечатлена сидящей на каменных ступеньках особняка с раздвинутыми ногами. Интимные места прикрывает только подол платья. Но поклонников это не смутило, наоборот, они осыпали кумира комплиментами и оставили восторженные комментарии под постом.

«Как всегда прекрасна», «Настюша, Вы прекрасна», «Просто очень красиво и здорово», «Фото всегда на пике», «Какие ножки», «Обожаю твое творчество, ты очень крутая, молодец, рад за тебя», — написали взбудораженные подписчики Насти.

Каменских балует своих поклонников откровенными снимками. Недавно она шокировала фанатов очередным пикантным фото. В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала несколько снимков, на которых она позирует в красных стрингах без бюстгальтера.