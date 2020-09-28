Минобороны Армении обнародовало видео танкового боя в Карабахе

Ереван, 28 сентября. Вооруженные силы Нагорно-Карабахской республики успешно отбили танковую атаку Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

«Противник предпринял танковую атаку на юго-восточном направлении. Армия обороны Нагорного Карабаха успешно отбила наступление и уничтожила 10 единиц азербайджанской бронетехники. Бои продолжаются», — написала она.

Кроме того, Степанян опубликовала видео танкового боя на юго-восточном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха продолжается около 30 лет. В 1991 году населенный преимущественно армянами регион провозгласил независимость от Азербайджана, после чего Баку попытался силой вернуть Карабах под свой контроль, что привело к масштабному вооруженному противостоянию. В 1994 году Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали протокол о временном перемирии, однако периодически в Нагорном Карабахе возникают военные столкновения.

27 сентября 2020 года в регионе возобновилось вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном.