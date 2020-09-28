СК РФ расследует гибель дочери актера Конкина

Москва, 28 сентября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели 32-летней дочери советского и российского актера Владимира Конкина. София Конкина утонула в бассейне одного из фитнесс-центров Москвы 22 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова заявила, что начато расследование по делу о гибели 32-летней женщины в одном из спортивных клубов Москвы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сказала Иванова.

По данным правоохранителей, 22 сентября из фитнес-центра в больницу была доставлена 32-летняя женщина. Медики установили предварительный диагноз — «утопление в пресной воде».

Врачи боролись за жизнь пострадавшей, однако спасти ее не удалось. В ходе расследования инцидента была назначена судебно-медицинская экспертиза, правоохранители также изучают должностные инструкции, регламентирующие действия сотрудников фитнес-клуба, на предмет соблюдения обязательных нормативов и правил поведения в бассейне.

Стоит отметить, что точную причину гибели дочери известного актера установить пока не удалось. Официальный представитель Конкина заявил, что в этой трагедии «слишком много странностей», передает «Царьград».