Кот из Краснодара показал, как правильно отдыхать

Краснодар, 28 сентября. Интернет-пользователи пришли в восторг от видео, которое опубликовал житель Краснодара. Его дымчатый кот показал людям, как надо радоваться отдыху, пишет «Ридус».

Питомец лежит на спине на полу, вытянув лапы. Его вид показывает, насколько животное отрешено от происходящего. Кот лениво моргает глазами и слегка шевелит хвостом.

По мнению пользователей, животное продемонстрировало хороший пример «релакса».

«Именно так я планирую провести ближайшие выходные», — написал пользователь после просмотра видео.

Многие отмечали, что им очень нравится этом питомец. Даже видео с ним позволило некоторым расслабиться. Кто-то пожелал себе такое животное.

Отметим, что коты уже неоднократно становились героями веселого видео. В Таиланде официантам ресторана было сложно работать, потому что им мешала «ленивая кошка».

Животное лежало в такой позе и с видом, будто человек хорошо поел на ночь и решил спать. Кошка никак не реагировала на работников общепита, которые проходили мимо. Людям приходилось обходить «лентяйку». Тем не менее, персонал не намерен прогонять животное. Тайцы, включая хозяина ресторана, любят ее и готовы терпеть.