Краснодар, 28 сентября. В Краснодарском крае украинское судно нарушило границу России, передает телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ России.

«Капитана информировали о том, что контейнеровоз пересек границу через автоматическую систему NAVTEX. Однако судно не поменяло курса», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, судну запретили пересекать границу из-за временно опасного для плавания района моря.

За нарушение запрета капитан контейнеровоза Luna Maersk привлечен к юридической ответственности согласно Федеральному Закону «О государственной границе Российской Федерации»..

Ранее в силовых структурах Крыма заметили появление американских дронов. Они пришли на смену украинским БПЛА, которые в 2020 году появляются все реже. В силовых структурах считают, что отсутствие активности со стороны БПЛА Украины связано с тем, что США делится с ними полученными разведданными.