Штурман разбившегося Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до трагедии

Москва, 28 сентября. Погибший при крушении украинского самолета Ан-26 штурман Алексей Остапенко за несколько минут до трагедии переписывался с маленькой дочерью. Об этом в эфире телеканала ТСН рассказала вдова летчика Елена Остапенко.

«Мне ребенок сказал: «Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил». И она достает телефон, и я вижу эту переписку», — пояснила жена погибшего летчика.

Женщина также заявила, что у нее возникло чувство, как будто их ребенок что-то предчувствовал. По словам Остапенко, ее муж любил свою работу, мужчина буквально «жил самолетами», потому что это было его призванием.

«Потому что вот прямо чего-то другого, как летать, он не умел. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов», — рассказала Остапенко.

Напомним, что 25 сентября военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение возле города Чугуев в Харьковской области. Воздушное судно выполняло учебный полет, на его борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов, передает «Царьград».

По официальным данным, в результате трагедии погибли 26 человек. Выжил лишь один человек, которому удалось выпрыгнуть из самолета в последний момент. В настоящее время он находится в больнице с травмами средней степени тяжести.

Ранее украинский курсант Вячеслав Золочевский рассказал, что выжил при крушении Ан-26 благодаря прикрывшей его части самолета.