Посол Армении обвинил Турцию в желании «взорвать» Кавказ

Москва, 28 сентября. Посол Армении в России Вардан Тоганян назвал способ возможного решения обострившегося конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Дипломат считает, что проблемой должна заняться Минская группа ОБСЕ, учитывая намерение Турции «взорвать» Кавказ, сообщает «Говорит Москва».

Тоганян отметил, что речь идет о политическом способе урегулирования противостояния между Баку и Ереваном. На его взгляд, легитимной международной платформой для этого может быть только Минская группа при участии РФ, Франции и США.

«Минская группа по ОБСЕ, которая действительно все эти годы активно работала, действительно вынашивала идеи, документы, которые представлялись сторонам. Они долго и на уровне министров иностранных дел, глав государств общались, в том числе, при посредничестве российского президента, российского министра иностранных дел», — напомнил армянский дипломат.

По мнению посла, Азербайджан не горит желанием содействовать деятельности Минской группы. Он констатировал, что другая сторона сблизилась на этом фоне с Турцией. У Анкары, считает дипломат, агрессивным планом является «взорвать» Кавказ и вытеснить Россию из этого региона.

Напомним, что между Азербайджаном и Арменией сложности в отношениях начались в конце 80-х годов. Камнем преткновения стал статус Карабаха. Между государствами случались перестрелки и военные столкновения, последнее из которых началось 27 сентября. ФАН ведет прямую трансляцию происходящего в регионе.