Жители Карабаха считают, что война может продлиться до 10 дней

Степанакерт, 28 сентября. Эксперты считают, что нынешний виток обострения в Нагорном Карабахе — по сути, полномасштабная война, — может продлиться до 10 дней. Об этом в комментарии ФАН рассказала жительница Степанакерта.

Ранее в Минобороны Нагорно-Карабахской республики сообщили о гибели 28 военнослужащих в ходе столкновений с войсками Азербайджана. Тем самым общее число потерь НКР достигло 59 человек.

Жительница Степанакерта рассказала о прогнозах экспертов по противостоянию в Нагорном Карабахе в комментарии Федеральному агентству новостей.

«По экспертным данным, это уже не блицкриг, а широкомасштабная война, которая, по некоторым прогнозам, может продлиться до 10 дней», — сказала жительница Степанакерта в беседе с корреспондентом агентства.

По ее словам, ситуация в регионе остается накаленной.

Напомним, очередной виток обострения в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в накаливании обстановки. Нагорно-Карабахская республика накануне утром заявила, что Азербайджан открыл огонь по ее территории, в том числе по Степанакерту. Политолог Владимир Корнилов ранее в комментарии ФАН объяснил, когда и в каком случае Организация коллективного договора о безопасности (ОДКБ) может встать на защиту Армении.