Дерматолог назвала вредную для здоровья одежду и обувь

Москва, 28 сентября. Резиновые сапоги и дождевики хорошо защищают от влаги, но не подходят для длительного ношения, поскольку в них можно «свариться». Об этом рассказала врач-дерматолог, терапевт Лариса Алексеева в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, такая одежда способна нанести вред здоровью человека.

«Ношение резиновой обуви и дождевиков в мегаполисе не является целесообразным. В городе есть, где укрыться от дождя, есть транспорт, и, в конце концов, ничего не мешает вам пользоваться зонтиками, которых достаточно в большинстве случаев», — отметила Алексеева.

Она подчеркнула, что дождевик является крайней мерой и больше подходит для ношения в непогоду на даче или в лесу. Например, когда человек пошел за грибами и попал под дождь. В остальных же случаях подобная одежда опасна, так как в ней нарушается естественная терморегуляция организма.

«У вас может подняться кровяное давление, могут развиваться кожные заболевания, так как ткань не пропускает воздух, и так далее — например, если вы окажетесь на сквозняке, то легко простудитесь», — приводит слова врача Planet Today.

Это касается и резиновых сапог. Алексеева подчеркивает, что них сильно потеют ноги, а это, в свою очередь, может спровоцировать развитие грибковых болезней.

«Обычные кроссовки на толстой подошве или кожаные сапоги вполне справятся с городскими лужами», — добавила эксперт.

Что касается одежды, то, по мнению дерматолога, следует подбирать такую, в которой будет обеспечиваться циркуляция воздуха и удерживаться тепло.