Минобороны Армении показало новые кадры уничтожения азербайджанской техники

Ереван, 28 сентября. Министерство обороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанской военной техники в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Видеоролик был опубликован на Youtube-канале оборонного ведомства.

По данным главы пресс-службы Минобороны Армении Шушан Степанян, 28 сентября в ходе боевых действий в Карабахе армянские военные уничтожили несколько единиц азербайджанской военной техники.

«Ведутся бои с разной интенсивностью. Подразделения армии обороны на отдельных участках успешно осуществляют карательные действия. Боевой дух наших военнослужащих высок», — написала Степанян на своей странице в Facebook.

Ранее Минобороны Азербайджана обнародовало видеоролик, на кадрах которого запечатлено уничтожение двух танков Армении.

27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули боевые действия между армянскими и азербайджанскими военными. Позднее в Нагорно-Карабахской республике было введено военное положение. Кроме того, военное положение было объявлено в Армении и Азербайджане.