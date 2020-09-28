АТОР назвала стоимость туров к Деду Морозу

Москва, 28 сентября. Ассоциация туроператоров России раскрыла цены на туры к Деду Морозу, передает SM-News.

Как сообщает ассоциация, несколько туроператоров уже раскрыли цены на новогодние туры, однако пока есть свободные места. Волна бронирований ожидается только в ноябре.

К Деду Морозу можно отправиться уже сейчас. Тур с посещением Вотчины, обедом, транспортным обслуживанием и услугой гида-экскурсовода без учета затрат на дорогу обойдется россиянам в 11 538 рублей на двоих. Программа на две ночи и один день на двоих будет стоить 19 838 рублей без учета затрат на дорогу.

Новогодние туры стартуют 18 ноября. Сообщается, что основной поток посетителей Деда Мороза ожидается с 14 декабря до первых дней новогодних каникул.

Ранее россияне поделились планами на новогодние каникулы. 54% опрошенных намерены провести выходные дома. Еще 26% россиян пока не планировали досуг на время новогодних каникул. 15% опрошенных запланировали поездку на отдых, но пока не покупали билеты. А 5% точно поедут куда-нибудь, если позволит обстановка в мире.