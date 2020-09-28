Кудрявцева заявила, что ненавидит Шепелева из-за издевательств над Фриске

Москва, 28 сентября. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла свое отношение к бывшему мужу покойной певицы Жанны Фриске Дмитрию Шепелеву. Она заявила, что ненавидит телеведущего из-за издевательств над Фриске. Своими воспоминаниями о взаимоотношениях пары знаменитость поделилась на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Кудрявцева раскрыла тайну Шепелева в отношениях с Фриске. Телеведущая заметила, что не будет раскрывать страшную тайну, и все ради благополучия общего сына Фриске и Шепелева Платона.

«Все знают одну сторону, а я знаю другую — менее прекрасную. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого», — резко сказала Кудрявцева.

Лера Кудрявцева стала героиней нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак!». Она откровенно рассказала о своей личной жизни, а также призналась, что пережила глубокую депрессию. Телеведущая объяснила, что стало причиной нервного срыва, и рассказала о лечении в клинике неврозов.