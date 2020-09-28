Россия может взять под контроль американские Facebook и Google

Москва, 28 сентября. Комментируя новость о блокировке Instagram аккаунта МИА «Россия сегодня», депутат Госдумы от партии ЛДПР Антон Морозов заявил, что он против зеркальных мер в отношении американских сервисов, которые блокируют аккаунты российских СМИ. Об этом парламентарий рассказал в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Информационная безопасность в России и в мире. Кто и как контролирует информацию на Земле».

«Если мы будем по примеру китайцев отключать целиком американские сервисы, это ударит по интересам наших граждан и репутации РФ», — пояснил Морозов.

По словам депутата, активно используя механизм блокирования российского информационного вещания, США сильно подрывают свой имидж в глазах, и в то же время подталкивают нашу страну к созданию собственной системы информационной безопасности.

«США сейчас собирают плоды своего технологического лидерства, поскольку именно они внедрили ip-адресацию и интернет. При этом сохранили за собой право назначать доменные адреса. Их корпорация IKANN, которая по сути контролирует все потоки через первичные сервера, так называемые DNS сервера, до сих пор находится под юрисдикцией США. И они ее не отдадут, хотя формально вводят международное управление в ней. Это дает им возможность продвигать собственные интересы через ту сеть, которую они контролируют», — отметил эксперт.

Антон Морозов считает, что в стратегии выстраивания национальной информации акцент необходимо делать не на разработке отечественных сервисов, аналогов Google, Facebook или Instagram, а на создании структуры первичных DNS серверов.

«Важны не сами сервисы, а то, кто контролирует узлы, через которые происходит обмен данными. Нужно создать свою систему адресации в интернете, свои сервера и на них уже насаживать наши сервисы. Пока условно наши сервисы пользуются той системой адресации и теми серверами, которые контролируют американцы, сколько бы сервисов не создавали, они будут использоваться из-за рубежа», — пояснил депутат.

Морозов уверен, что пока отечественные IT-компании не начнут контролировать пути передачи информации, государство не сможет адекватно реагировать на цензуру, которой США подвергают российские СМИ.

«Если мы создадим свою систему адресации и заставим популярные сервисы Youtube, Facebook и другие ее использовать, то сможем регулировать их деятельность в России. Как в свое время мы заставили производителей iPhone использовать сеть Глонасс», — считает Антон Морозов.

При этом, по словам эксперта, Россия уже технологически готова к установке собственных DNS- серверов.