Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

Москва, 28 сентября. Увеличение числа случаев заболевания коронавирусом в России — явление вполне ожидаемое. Такое заявление сделала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает KP.ru.

Глава ведомства напомнила, что в стране наступил эпидемиологический сезон. Кроме того, люди массово вернулись из отпуска. Тем более, что коронавирус ведет себя типично для респираторных инфекций.

«Он приходит в холодное время года. Любая эпидемия демонстрирует подъем во второй декаде сентября. Есть и несколько других причин. Люди вышли на работу, вернулись из отпусков», — отметила Попова.

Кроме того, все чаще граждане посещают магазины, чтобы купить одежду на зиму или приобрести что-то для детей-школьников.

Анна Попова обратила внимание, что число заболевших будет расти, если люди начнут игнорировать разработанные ранее инструкции Роспотребнадзора.

Напомним, что власти Москвы немного ужесточили режим для пожилых и тех горожан, которые страдают хроническими заболеваниями. Однако теледоктор Александр Мясников не видит в этом ничего, что предвещало бы новую волну пандемии. Речь идет о простой мере по снижению степени риска.