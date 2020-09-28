Бывшую жену Гуфа заподозрили в контрабанде оружия на Мальдивах

Москва, 28 сентября. Бывшую жену российского рэпера Гуфа Айзу Анохину пред отправлением в Москву задержали в аэропорту на Мальдивах по подозрению в контрабанде оружия. Об этом она сама рассказала в Instagram, отметив, что ей пришлось провести в полицейском участке около трех часов.

Анохина отдыхала на Мальдивах вместе с детьми и родителями. Когда пришло время возвращаться домой, звезда пожаловалась подписчикам, что не может вылететь в Москву. Местные полицейские заподозрили ее в контрабанде оружия. Стражам правопорядка не понравилась ее серебряная подвеска, выполненная в виде пули. Анохиной пришлось проехать из аэропорта в участок для выяснения ситуации.

«Мне вернули украшение, которое забрали во время обыска. Самым плохим было, что украшение напоминало о человеке, который мне его подарил. Я с ним всегда летаю», — рассказала она.

Она отметила, что полиция быстро во всем разобралась, однако ей пришлось долго заполнять разные документы в участке. По ее словам, полицейские вели себя вполне нормально. Когда проблемные вопросы были улажены, ее вместе с детьми провели к самолету, а также разрешили зайти на борт без очереди.

Несмотря на инцидент, звезда заявила, что не станет менять своих привычек, поэтому будет и дальше летать со своим любимым украшением.

Ранее Айза Анохина показала фото с шикарного отдыха на Мальдивах. По ее словам, поездка на курорт обошлась ей в полтора миллиона рублей.