Путин готов посетить Южную Корею после прививки от коронавируса

Москва, 28 сентября. Президент России Владимир Путин пообещал привиться от коронавируса и приехать в Южную Корею для обсуждения деталей межгосударственного проекта «9 мостов». Об этом российский лидер сообщил в ходе телефонного разговора с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, сообщает администрация президента Южной Кореи.

Во время разговора Владимир Путин заявил, что сделает прививку от COVID-19.

«Я привьюсь российской вакциной», — цитирует его слова пресс-служба южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Президент Южной Кореи, в свою очередь, отметил важность и плодотворность сотрудничества двух стран в сфере здравоохранения, особенно в период пандемии. Кроме того, стороны поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом.

Ранее Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с главой Южной Кореи.