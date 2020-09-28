Лера Кудрявцева призналась, что лечилась от депрессии в клинике неврозов

Москва, 28 сентября. Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева стала героиней нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак!» своей коллеги Ксении Собчак и объяснила, что стало причиной нервного срыва и глубокой депрессии. Она призналась, что лечилась в клинике неврозов.

Кудрявцева дала откровенное интервью Собчак и рассказала зрителям о самых интересных эпизодах из своей жизни. Первым мужем телеведущей был музыкант из группы «Ласковый май». Брак с ним не сложился. На тот момент Лере было 18 лет, и, как выяснилось, супруг изменял молодой жене, которая была беременной. Второй муж Кудрявцевой оказался настоящим бандитом, и его задержали прямо на ее глаза.

«Меня не было три месяца, я была на съемках фильма. Я прилетаю в «Домодедово». <…> Он меня по телефону ведет: иди направо, иди налево. Я с чемоданом, уставшая», — поделилась телеведущая.

Затем она села в машину, а спустя несколько секунд, по словам Кудрявцевой, ее второго мужа забрали правоохранительные органы. Спасением дл Кудрявцевой стала работа. Но постоянные нагрузки привели к тому, что Лера впала в депрессию. Она заметила, что однажды утром «встала и поняла, что жить не хочет».