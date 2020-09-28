Экс-министр обороны Украины заявил об упущенной возможности «взять Крым»

Киев, 28 сентября. Украина располагала военными силами для того, чтобы «пойти на Крым». Бывший глава украинского Минобороны Александр Кузьмук заявил, что власти отказались от использования боеспособной пятитысячной группировки, сообщает «ПолитНавигатор» со ссылкой на канал 112.

Экс-министр убежден, что из-за путаницы и нежелания тогдашнего руководства принимать решения, войска к Крыму не были стянуты. Однако все промахи были свалены на предшественников.

«Просто тот министр обороны Тенюх, которого назначили, перепутал, что пять тысяч — это подготовленные для мгновенной переброски на Крым, а не в вооруженных силах. Это было подхвачено, это было выгодно — неудачи начального периода войны списать на неготовность армии», — сказал бывший министр.

Александр Кузьмук констатировал, что Украина тогда располагала еще 40-тысячной группировкой, которую можно было оперативно подготовить и перебросить на восток страны. Он уверен, что были все шансы перекрыть подходы к Крыму. Экс-министр добавил, что власти этого не сделали, зато потом стали «плодить мифы».

Между тем отметим, что более 95% жителей полуострова проголосовали за то, чтобы Крым снова воссоединился с Россией.