Харламов честно рассказал об отношениях с Асмус после расставания

Москва, 28 сентября. Развод российского комика Гарика Харламова с актрисой Кристиной Асмус стал одним из самых обсуждаемых в мире шоу-бизнеса в этом году. Недавно юморист честно рассказал, что ради общего ребенка они с экс-супругой решили сохранить дружеские отношения. Подробностями жизни после громкого расставания с женой Харламов поделился в эксклюзивном интервью PeopleTalk.

Харламов и Асмус воспитывают дочь Настю. По словам отца, ребенок не обделен вниманием. Девочка живет с мамой, но Харламов активно участвует в воспитании дочери. Он заявил, что они с Асмус заранее договорились о расставании на мирной ноте, поэтому никакой вражды между ними нет.

«Официально разойдемся и останемся друзьями, чтобы потом не было домыслов. Даже тот пост сделали в один день, чтобы было честно. Кристина сейчас, кстати, снималась в проекте ТНТ «Золото Геленджика», так что мы даже работаем на одном поле», — отмечает комик.

При этом юморист не упускает возможности пошутить над темой своего развода. Он рассказал, что в новых сезонах программы Comedy Club можно услышать много чего интересного на этот счет. Харламов также прокомментировал появляющиеся в Сети слухи о его романе с актрисой Яной Кошкиной.

«Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, притом, что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах — из-за этого как-то даже неловко. Мы живем во время информационного фастфуда, бороться с этим бессмысленно», — заявил шоумен.

Все свободное от работы время Харламов старается проводить с дочерью. Юморист признался, что очень любит ребенка, поэтому зачастую ему очень сложно проявлять строгость.

Напомним, что в июне Харламов и Асмус объявили о разводе. По словам актрисы, решение не было спонтанным, его супруги приняли еще год назад.