Эпидемиолог дал тревожный прогноз по заболеваемости коронавирусом

Москва, 28 сентября. Эпидемия коронавирусной инфекции не закончится в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

По мнению Малеева, выход на плато ситуации с COVID-19 в России, вероятнее всего, произойдет во второй-третьей декаде октября, когда будет фиксироваться суточный прирост в 8-9 тыс. заболевших. Затем, по его словам, кривая заболеваемости начнет снижаться.

«Не стоит ожидать прекращения эпидемии в этом году. Скорее всего, случаи коронавирусной инфекции будут регистрироваться до 2021, а по некоторым данным — до 2022 года», — заявил Малеев.



Ранее сообщалось, что Минздрав и ФАС будут регулировать цены на лекарства от коронавируса. Фармацевтическая компания из России поставит в Марокко вакцину от COVID-19.