Минобороны Азербайджана обнародовало видео уничтожения армянских танков

Баку, 28 сентября. Министерство обороны Азербайджана обнародовало кадры, на которых запечатлено уничтожение армянской военной техники. Видеоролик был опубликован на Youtube-канале ведомства.

По данным Минобороны Азербайджана, 28 сентября в ходе контрнаступательной операции в Карабахе военные уничтожили два армянских танка.

«Еще два танка Вооруженных сил Армении уничтожены точным огнем наших подразделений», — говорится в описании к видео.

Азербайджанские военные утверждают, что за минувшие сутки им удалось уничтожить в Карабахе 26 танков Вооруженных сил Армении.

Ранее в Сети появился ролик, на котором запечатлены последствия обстрела азербайджанских позиций армянскими войсками. На кадрах видеоролика можно увидеть несколько уничтоженных боевых машин и сбитый вертолет, передает телеканал «360».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновилось вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими военными. В Нагорно-Карабахской республике были объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Позднее военное положение было введено в Армении и некоторых районах Азербайджана, передает «Царьград».