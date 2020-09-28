Турция провоцирует эскалацию в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе

Сирийский народ своими глазами увидел последствия вмешательства Турции и прекрасно понимает, с чем приходится сталкиваться гражданам Ливии. Об этом заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) военный эксперт Сергей Хатылев, отметив причастность Анкары к обострению армяно-азербайджанского конфликта.

Таким образом бывший начальник зенитно-ракетных войск (2007-2009 гг.) Командования специального назначения ВВС РФ прокомментировал вчерашнее выступление главы МИД Сирийской Арабской Республики (САР) Валида Муаллема на 75-й сессии Генассамблеи ООН. В своем заявлении министр обратил внимание международного сообщества на тот факт, что Турция оказывает крайне негативное влияние на ситуацию в Сирии, сотрудничая с террористами. А также направляет сирийских боевиков в Ливию.

«Турция остается главным пособником террористов на сирийской территории», — отметил Муаллем.

Также он подчеркнул, что Анкара проводит политику насильственного насаждения турецкого языка и культуры на оккупированных турками территориях САР. Он рассказал, что жители провинции Хасака вынуждены страдать из-за нехватки питьевой воды за то, что они сопротивляются турецкой интервенции.

Кроме того, Валид Муаллем добавил, что Турция по-прежнему отправляет боевиков так называемой «умеренной оппозиции» из Сирии в Ливию. Он напомнил, что терроризм остается главной угрозой для безопасности во всем мире.

По словам Сергея Хатылева, глава сирийского МИД не просто так указал на пособничество Турции боевикам запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»1 и других радикальных исламистских группировок. Он констатировал, что Сирия на своем опыте знает, что такое турецкое вмешательство, и чем оно чревато. Эксперт отметил, что Реджеп Тайип Эрдоган действует похожим образом и в Ливии.

«Сирия уже прошла все. Сирийцы собственными глазами увидели, как турки действуют против них, и что происходит, если не сопротивляться им и не бороться за свое. Они могут рассказать все как было. Это живые люди, которые все видели и все знают. В Ливии все это повторяется», — объяснил эксперт.

Собеседник ФАН также обратил внимание, что турецкие власти сейчас демонстрируют имперские амбиции в Карабахе, провоцируя армяно-азербайджанский конфликт. Он указал на намеренную эскалацию турками ситуации в этом регионе, в том числе и посредством разжигания противоречий в СМИ. Также эксперт отметил, что Турция уже направила в этот район сирийских боевиков, что также доказывает ее заинтересованность в обострении.

«Имперские амбиции Турции сейчас очень наглядно проявляются в Карабахе. Мы видим, что пока ни Азербайджан, ни Армения еще не начинали движение, но там (в Республике Арцах. — Прим. ФАН) уже турки присутствуют, уже переброшены боевики из Сирии. Уже «заряжены» корреспонденты с камерами и дают репортажи. Это говорит о том, что все это заранее спланировано и происходит под эгидой Турции», — подытожил Сергей Хатылев.

Ранее Федеральное агентство новостей освещало события, происходящие в Нагорном Карабахе, где уже несколько дней происходит столкновение азербайджанских и армянских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.