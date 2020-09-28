Матвиенко призвала прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Москва, 28 сентября. Международному сообществу следует отстаивать безусловный приоритет прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и возвращение за стол переговоров. Об этом заявила глава Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передает ФАН.

«У данного конфликта нет и не может быть военного решения. В этой связи хотела бы призвать стороны к немедленному прекращению огня. Любая эскалация будет означать только новые жертвы, в том числе — среди мирного населения, не оправдываемые никакими политическими соображениями», — сказано в заявлении спикера Совфеда.

По словам Валентины Матвиенко, ситуация вокруг Нагорного Карабаха крайне опасна, она способна привести к полномасштабному военному конфликту между Азербайджаном и Арменией. В этой связи она призвала не вмешиваться в конфликт все ответственные мировые силы.

По словам спикера Совфеда, сейчас международному сообществу следует отстаивать безусловный приоритет прекращения боевых действий.

«Мы поддерживаем призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к Азербайджану и Армении немедленно прекратить бои и вернуться к переговорам», — заявила она.

Политик также отметила, что Российская Федерация со своей стороны готова оказать все возможное содействие Азербайджану и Армении для поиска путей исключительно мирного урегулирования спорных вопросов, в том числе — с задействованием возможностей парламентской дипломатии.

Напомним, утром 27 сентября непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила, что Азербайджан открыл огонь по ее территории, в том числе по столице — Степанакерту. Баку и Ереван обвиняют друг друга в обострении ситуации. На территории Армении было введено военное положение и объявлена мобилизация. Азербайджан ввел военное положение в нескольких районах страны. Москва призывала стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации.

ФАН ведет онлайн-трансляцию событий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.