Козловский оценил фотографию своей дочери в Instagram

Москва, 28 сентября. Актер Данила Козловский прокомментировал в Instagram редкое фото дочери, которое опубликовала ее мать Ольга Зуева.

Отметим, что ребенку уже исполнилось полгода. Не исключено, что кадр с подросшей дочерью Зуева могла выложить после активно циркулирующих слухов о ее расставании с Козловским. Считающие себя знатоками звездной жизни утверждали, что разлучницей могла стать актриса Оксана Акиньшина.

Кадр был сделан возле бассейна. Малышка спиной сидит вместе с собакой, которую, судя по комментариям, зовут Груша.

«Какие милые. Вы прекрасны», — написал актер.

Поклонники не остались в стороне и также выразили массу восторга.

«Девочка и собака. Очень красивое фото!» — оценила пользовательница.

«Боже, как быстро бежит время! Вот тебе и человечек», — прокомментировала девушка.

Отметим, что актер недавно попал в прицел критиков за свой фильм «Чернобыль», режиссером которого он выступил. По мнению некоторых пользователей, посмотревших трейлер, Козловский снял «оскорбительную» ленту. По их мнению, режиссер очернил работу советских инженеров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».