Французский политолог: Война в Нагорном Карабахе никогда не заканчивалась

Война в Нагорном Карабахе фактически со времен распада Советского Союза никогда и не заканчивалась, говорит французский политолог Эммануэль Леруа. В беседе с корреспондентом ФАН Леруа рассказал о своем видении причин самой серьезной с 1994 года эскалации застарелого карабахского конфликта.

Конец «империи»

«Если говорить о причинах кризиса в Нагорном Карабахе (который армяне называют Арцах), следует помнить, что там война со времен падения СССР никогда по факту и не заканчивалась, и напряжение между Арменией и Азербайджаном длится вот уже почти 30 лет, — говорит эксперт. — Да и особых поводов покончить с войной нет, потому что почва для стычек двух национальностей и культур максимально благодатная».

По мнению французского политолога, такой конфликт может быть погашен, или, скажем так, искусственно замирен только в рамках «империи» — так Леруа называть Советский Союз, во всяком случае, в связи с его ролью для национальных окраин.

«Чтобы лучше понять конфликт, следует помнить: даже когда ситуация была намного более напряженной, и [армянские] военные находились в Степанакерте — столице Нагорного Карабаха, — уже было очевидно, что этот конфликт никогда не может быть решен за рамками Империи. Единственный способ разрешить кризис между Арменией и Азербайджаном — охват Империей этих территорий как своих частей, что позволило бы избежать противостояния».

«Османские» амбиции Эрдогана

Что касается нынешнего обострения конфликта, то нельзя сбрасывать со счетов турецкий фактор, говорит французский ученый.

«Вторая причина нынешней эскалации конфликта — явные интересы Турции в регионе, — отмечает Леруа. — Очевидно, после попытки переворота против президента [Турции Тайипа] Эрдогана в 2016 году, Анкара, похоже, хочет восстановить свое былое величие и великолепие османского периода. Поэтому Эрдоган открыто усиливает военное присутствие Турции по всем фронтам в Средиземноморье — в Сирии, в Ливии, рядом с Грецией. В зоне турецких интересов также Южный Кавказ, где Турция хочет воспользоваться отступлением оттуда Запада и особенно США. Это отступление позволило открыть поле для маневров в интересах амбиций Турции».

«Османские» амбиции Анкары — это глубинная, но очень важная причина обострения карабахского конфликта, уверен Леруа.

«На базе уже существующего конфликта Армении и Азербайджана Турция раздувает огонь — отчасти, возможно, чтобы противостоять России и попытаться так сторговаться по сирийскому Идлибу в обмен на Карабах. Чтобы Турция могла предложить русским: «Мы остановим конфликт в Карабахе, но вы должны пойти на уступки в Идлибе», — говорит политолог.

Дестабилизация извне

Что касается переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Армении Никола Пашиняна, то это похоже на попытку дестабилизации ситуации извне и отчасти напоминает политику Эрдогана, считает Леруа.

«В случае Эрдогана внешняя политика во многом нужна для прикрытия собственных экономических и финансовых проблем, — говорит собеседник ФАН. — Президент Турции использует внешний конфликт для снятия напряжения изнутри. У Макрона нет таких возможностей и амбиций, как у Турции, и все же Франция активна в Африке, Ливии, Ливане. Поведение Парижа напоминает методы Эрдогана, когда внешними факторами снимается внутреннее напряжение во Франции, где наметился серьезный кризис, особенно с началом пандемии COVID-19. Ситуация в экономическом и социальном плане во Франции становится крайне тяжелой. Поэтому, похоже, внешняя активность призвана снизить напряжение в самой Франции».

Крест и полумесяц

По мнению политолога, в конфликте в Нагорном Карабахе нельзя сбрасывать со счетов и религиозный фактор — давнее и нередко кровавое противостояние мусульман и христиан в этом регионе.

«По моему мнению, причины эскалации в Нагорном Карабахе имеют глубокие корни в цивилизационном и религиозном ключе, — говорит он. — Когда вы впервые приезжаете в Карабах, первое, что притягивает внимание на длинном часовом пути к Степанакерту по горным дорогам, — это огромный светящийся крест. Это иллюстрирует, что происходящее там — это религиозный конфликт. Армяне воспринимают себя как защитников христианства в океане мусульман. Там интегрируются местные особенности — армяне воспринимают себя как борцов против мира ислама, при этом азербайджанцы в основном шииты, хотя поддерживающие их турки — сунниты. Таким образом, культурологически и религиозно азербайджанцы даже ближе к иранцам. Это местная особенность, и надо об этом помнить».

Эксперт напоминает, что на юге Азербайджан большей частью граничит с Ираном, а Нагорный Карабах — также близко к границе с Ираном.

«Не исключено, что выбор Арцаха [для нового обострения] связан с тем, чтобы поставить там суннитских тюрков, если Эрдоган отправит их в зону конфликта на несколько дней или недель, чтобы поддержать наступление Азербайджана», — говорит эксперт.

В любом случае, это очень серьезный конфликт, с учетом того, что Армения долгое время контролировала куда более широкие территории, чем сейчас, отмечает собеседник ФАН.

«Малая часть, оставшаяся с тех времен, даже с учетом аннексированной части Нагорного Карабаха [международное сообщество считает непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) аннексированной частью Азербайджана. — Прим. ФАН], это территория, от которой армяне никогда не откажутся. Очевидно, что бы ни происходило, даже при турецкой поддержке азербайджанцев, армяне будут бороться до конца. Отсюда и декрет о мобилизации, выпущенный Пашиняном, как и аналогичные меры со стороны властей НКР».

Роль России

Политолог считает, что именно Россия обладает возможностью усадить противоборствующие стороны за стол переговоров.

«Что касается роли, которую в этом могла бы сыграть Россия, — очевидно, она велика, — говорит он. — Россия находится в очень деликатной ситуации, учитывая, что она не воюет с Азербайджаном и не враждебна ему. И Москва должна удерживать баланс между двумя воюющими сторонами. Даже если культурологически, религиозно и стратегически она сделала бы все, чтобы не допустить наступление Азербайджана на Армению», — говорит французский ученый.

Для региона миротворческая роль России — лучшее решение, отмечает эксперт.

«Лучшее пожелание – чтобы Россия была в состоянии остановить противостояние, потому что ситуация не играет на руку ни России, ни Армении, ни даже пантуранистским тюркам, потому что создается впечатление, что Эрдоган идет в наступление во внешней политике, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем», — резюмировал Эммануэль Леруа.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха тянется с конца 1980-х годов. В начале 1990-х это привело к большой войне, в результате которой была образована непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Нынешнее обострение ситуации является самым серьезным противостоянием с 1994 года.