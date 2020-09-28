Валерий Рязанский: Осенью люди не останутся без материальной поддержки

Когда мы говорим о продлении социальных выплат населению до конца 2020 года и в 2021 году, мы исходим из тех бюджетных слушаний, которые уже проходили или проходят в разных форматах. Выступая на первом после осеннего перерыва пленарном заседании Совета Федерации, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов сказал, что те ресурсы, которые были выделены и израсходованы в период реагирования на коронавирус — это достаточно большие средства. Это все выполнено с точностью до одного рубля — особенно нам была важна поддержка семей с детьми и поддержка бизнеса.

Но ситуация с коронавирусом будет, безусловно, под постоянным контролем, и реакция на эту ситуацию будет соответствующая.

Люди поистратили свои запасы, поэтому вторая волна, безусловно, потребует поддержки. Какие это будут формы поддержки — не будем гадать. Проверенные уже есть — они оказались эффективными. А не очень эффективные будут проанализированы и проработаны.

Но что очевидно — людей никто не бросит в сложной ситуации, потому что самое тяжелое — это потеря работы, и это особенно трудное испытание для семей с детьми. Поэтому, скорее всего, будем мониторить ситуацию и ставить вопросы перед правительством и финансово-экономическим блоком о возобновлении тех мер поддержки, которые потребуются.

Я абсолютно уверен, что в рамках проведенной работы накоплен достаточно хороший опыт оперативного реагирования. Все механизмы поставок средств в регионы, система распределения средств среди нуждающихся семей, в которых есть безработные, вопросы организации дополнительной волонтерской поддержки, работа НКО — были проверены.

На случай возникновения такой же ситуации, как весной, у нас есть все необходимые условия. Тем более, что и президент гарантировал, что запас в стране есть, что мы никого не бросим в беде.

Уверен, что в случае необходимости поддержка будет оказана. В период каникул Госдумы такие обращения были — предлагали сделать выплаты за август, продлить их на сентябрь, дать семьям по 10 тыс. рублей для подготовки к школе...Таких предложений было много.

Сейчас идет бюджетный процесс, в нем будем участвовать мы все — правительство и парламент — поэтому там должны быть заложены некие резервы на такого рода реагирование. Эти резервы должны быть выделены и направлены в регионы для организации поддержки.

Я уже не говорю о том, что очередные испытания, возможно, предстоят и нашим медицинским работникам, которые внесли огромный вклад в борьбу с пандемией. Мы же не можем им сказать, что не будем их дальше поддерживать.

Понятно, что меры поддержки могут измениться, но то, что они должны быть, у меня сомнений нет.