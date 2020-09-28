Эксперты объяснили, чем выгоден России отказ китайцев от канадской свинины

Москва, 28 сентября. Россия может заработать на ошибках канадских поставщиков свинины, поскольку Пекин разочаровался в качестве поставляемой из Северной Америки продукции и намерен закупать мясо у Москвы. Об этом сообщает китайское издание Sohu. Эксклюзивный перевод данной статьи опубликовала «ПолитРоссия».

На данный момент в КНР проживают порядка 1.4 миллиарда человек, которые потребляют очень большое количество продуктов питания. Местные производители и фермеры не в силах удовлетворить растущий спрос, поэтому Поднебесной приходится закупать мясо и другие продовольственные товары в других странах. При этом Пекин обращает огромное внимание на качество поставляемой в страну продукции, из-за чего у нерадивых продавцов периодически случаются серьезные проблемы.

Ранее Канада и Китай подписали серьезные контракты на приобретение свинины, однако Пекин недоволен партнерством с канадцами. Поставляемое мясо далеко не всегда соответствует стандартам качества.

«Компании разочаровываются в сотрудничестве с Канадой, потому некоторое время назад была приостановлена закупка некоторых видов сельскохозяйственной продукции», — объяснил автор материала.

Из-за решения Пекина приостановить приобретение мяса Оттава только за одну ночь потеряла порядка 15 миллиардов долларов. Канадские товары не были выпущены из портов, а фермеры просто остались не у дел.

Руководство Поднебесной сразу же начало искать альтернативного поставщика. И в данном случае России помог маневр в отношениях с Китаем, ведь в последнее время Москва и Пекин активно налаживают союзнические отношения. Именно поэтому теперь китайцы будут покупать мясо у северного соседа, у которого весьма неплохо развито сельское хозяйство.

Закупая продукты у России, Китай также избавится лишних рисков остаться без необходимых товаров в случае начала полноценного кризиса. Дело в том, что на данный момент Вашингтон и Пекин ведут «торговые войны», которые обостряют отношения между странами.

Как сообщалось ранее, недавно президент США Дональд Трамп ввел санкции против крупнейшего производителя чипов Китая.