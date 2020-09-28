Кудрявцева рассказала об измене первого мужа во время беременности

Москва, 28 сентября. Ведущая Лера Кудрявцева на шоу «Осторожно, Собчак!» поделилась подробностями своей личной жизни и откровенно рассказала, как любовница первого мужа приходила в гости и приезжала на свадьбу.

«У него была поклонница Марина, которая приезжала ко мне, пока Сергей был на гастролях, и рассказывала, как она с ним спала. <…> Она и на свадьбу по-моему к нам приезжала. Натыкала иголки то ли в цветы, то ли в игрушки, я уже не помню. Свекровь все выбрасывала», — разоткровенничалась теледива.

По ее словам, Сергей Ленюк, первый супруг Кудрявцевой, называл эту фанатку сумасшедший. Как выяснилось позже, пока телеведущая была беременной, ее муж изменял ей.

«Потом оказалось, что она не сумасшедшая. У него был роман, пока я была беременная. <...> В общем, у меня не сладкая жизнь была. Вдали от родного дома, беременная, мужа никогда не было дома, и любовница, которая постоянно рассказывала о том, как она спала с моим мужем», — констатировала Лера Кудрявцева.

Она также в подробностях рассказала об истории знакомства с Сергеем Ленюком. Когда группа «Ласковый май» приехала в Усть-Каменогорск, то телеведущая вместе с подругой пошли на их концерт. Тогда Кудрявцевой было 17 лет.