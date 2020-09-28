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Кудрявцева рассказала об измене первого мужа во время беременности

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Кудрявцева рассказала об измене первого мужа во время беременности

Москва, 28 сентября. Ведущая Лера Кудрявцева на шоу «Осторожно, Собчак!» поделилась подробностями своей личной жизни и откровенно рассказала, как любовница первого мужа приходила в гости и приезжала на свадьбу.

«У него была поклонница Марина, которая приезжала ко мне, пока Сергей был на гастролях, и рассказывала, как она с ним спала. <…> Она и на свадьбу по-моему к нам приезжала. Натыкала иголки то ли в цветы, то ли в игрушки, я уже не помню. Свекровь все выбрасывала», — разоткровенничалась теледива.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

По ее словам, Сергей Ленюк, первый супруг Кудрявцевой, называл эту фанатку сумасшедший. Как выяснилось позже, пока телеведущая была беременной, ее муж изменял ей.

«Потом оказалось, что она не сумасшедшая. У него был роман, пока я была беременная. <...> В общем, у меня не сладкая жизнь была. Вдали от родного дома, беременная, мужа никогда не было дома, и любовница, которая постоянно рассказывала о том, как она спала с моим мужем», — констатировала Лера Кудрявцева.

Она также в подробностях рассказала об истории знакомства с Сергеем Ленюком. Когда группа «Ласковый май» приехала в Усть-Каменогорск, то телеведущая вместе с подругой пошли на их концерт. Тогда Кудрявцевой было 17 лет. 

«Ну, влюбился парень», — сказала телеведущая. 

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