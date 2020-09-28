Минобороны НКР сообщило о гибели 28 карабахских военных

Степанакерт, 28 сентября. Минобороны Нагорно-Карабахской республики сообщило о гибели 28 военнослужащих в ходе столкновений с войсками Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На сайте оборонного ведомства республики опубликован список имен 28 погибших военнослужащих в результате столкновений с Азербайджаном в зоне карабахского конфликта 28 сентября. Общее число потерь со стороны Нагорно-Карабахской республики достигло 59.

«В ходе боев с противником погибли 28 военнослужащих. От имени вооруженных сил приносим соболезнования и поддержку», — написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

Напомним, в 1991 году населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался взять регион под свой контроль, что привело к началу масштабных боевых действий. В 1994 году Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о временном перемирии.

27 сентября 2020 года в регионе возобновилось вооруженное противостояние между азербайджанскими и армянскими военными. По данным Минобороны Армении, в первый день боестолкновений погибли около 200 военнослужащих Азербайджана, передает телеканал «360».

В Минобороны Азербайджана утверждают, что армяне потеряли свыше 550 человек убитыми и ранеными, а также более 20 единиц техники, передает «Царьград».