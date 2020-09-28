СБУ и ГУР признаны в ДНР экстремистскими организациями

Главное управление разведки Минобороны и Служба безопасности Украины признаны в ДНР экстремистскими организациями и запрещены. О правовых последствиях этого решения для граждан республики в эксклюзивном комментарии ФАН рассказала пресс-секретарь Генеральной прокуратуры ДНР Ольга Черногор.

Деятельность украинских спецслужб на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также их агентуры принесла немало горя многострадальному народу Донбасса. Диверсии на жизненно важных объектах критической инфраструктуры, убийства и террористические акты — вот лишь малый перечень того, что пришлось пережить людям региона.

Более шести лет войны, а особенно в последние годы — после убийства первого главы ДНР Александра Захарченко, участие в организации которого спецслужб Киева признают даже сами украинцы, жители Донбасса задавались вопросом — не пора ли формализовать отношение в регионе к таким организациям, как СБУ и ГУР МОУ?

Эту функцию взяла на себя Генеральная прокуратура ДНР, которая и обратилась в Верховный суд республики с заявлением в защиту интересов Донецкой Народной Республики. Она попросила признать упомянутые выше спецслужбы экстремистскими организациями и запретить их деятельность. Заинтересованными лицами выступили Министерство госбезопасности, Министерство внутренних дел и Министерство юстиции ДНР.

В пятницу, 25 сентября, Верховный суд ДНР вынес решение, в постановляющей части которого значится:

«Запретить на территории Донецкой Народной Республики деятельность Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также их региональных органов в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Решение вступает в силу через 10 дней, которые даются СБУ и ГУР МОУ на обжалование его в апелляционной инстанции республики. Но что-то подсказывает, что представители украинских спецслужб не станут подавать апелляцию.

Не секрет, что при пересечении линии разграничения сотрудники украинских спецслужб осуществляют вербовочные подходы к гражданам республик. Часть из таких контактов заканчивается вербовкой людей, которые под угрозами расправы над ними или их родственниками соглашаются сотрудничать с Киевом. В комментарии Федеральному агентству новостей пресс-секретарь Генеральной прокуратуры ДНР Ольга Черногор объяснила правовые последствия решения Верховного суда для жителей республики, решившихся на сотрудничество с СБУ или ГУР МОУ.

Представитель Генпрокуратуры отметила, что теперь любое сотрудничество жителей ДНР с украинскими спецслужбами повлечет за собой привлечение к уголовной ответственности за участие в экстремистской деятельности. Согласно Уголовному кодексу ДНР, наказание за эту деятельность может грозить разное — от штрафа до реального лишения свободы.

При осуществлении вербовочных подходов, давления, угроз или иных способов склонения к сотрудничеству представителями украинских спецслужб граждан ДНР призывают незамедлительно обращаться в министерство государственной безопасности.