Аэропорт в Баку ограничил работу

Баку, 28 сентября. Бакинский международный аэропорт «Гейдар Алиев» перешел на ограниченный режим работы в связи с введением военного положения в республике, передает ТАСС.

К настоящему моменту отменены все рейсы компании «Азербайджанские авиалинии» в Нахичевань, Лондон и Берлин. Российская компания «Аэрофлот» отменила авиарейсы по направлению Москва — Баку, авиаперевозчик FlyDubai отменил рейсы по маршруту Дубай — Баку, белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы Минск — Баку.

«В связи с введенным военным положением на территории Азербайджана международный аэропорт имени Гейдара Алиева временно переходит на ограниченный режим работы», — говорится в сообщении.

В 1991 году населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана. Баку предпринял силовую попытку восстановления контроля над Карабахом, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали протокол о перемирии. При этом периодически в Нагорном Карабахе возникают новые военные столкновения, передает «Царьград».

27 сентября 2020 года в Карабахе вспыхнуло противостояние между военными Армении и Азербайджана. 28 сентября власти Азербайджана ввели военное положение на территории республики, передает телеканал «360».