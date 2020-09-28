Жительница Степанакерта назвала обстановку в городе «полуподвальной»

Обстановка в столице и других населенных пунктах Нагорно-Карабахской республики остается «полуподвальной». Об этом в комментарии ФАН рассказала жительница Степанакерта.

Ранее стало известно, что в сторону Степанакерта направляются автобусы с армянскими добровольцами. Из города, по направлению в Ереван, движутся десятки машин скорой помощи.

Мэри Давтян в беседе с Федеральным агентством новостей рассказала, что происходит в столице НКР сейчас.

«Пока армянские солдаты дают отпор врагу, жизнь в столице и других поселениях продолжает быть полуподвальной», — сказала Мэри Давтян.

По словам журналистки, по данным на 28 сентября, НКР потеряла 28 человек убитыми.

«Армия обороны Арцаха (другое название НКР. — Прим. ФАН.) с достоинством дает отпор врагу. К сожалению, у нас сегодня еще 28 убитых, около 200 раненых», — добавила Мэри Давтян.

Напомним, обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября. Нагорно-Карабахская республика заявила, что Азербайджан открыл огонь по ее территории. Обстрелам подвергся и Степанакерт — столица республики. Баку и Ереван обвинили друг друга в начале конфликта. В МИД Армении при этом заявляли, что Турция оказывает военную поддержку Азербайджану в ходе боевых действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. МИД России призывал стороны немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Федеральное агентство новостей ведет прямую текстовую трансляцию событий в Нагорном Карабахе.