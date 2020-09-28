Глава Исполкома СНГ высказался за прекращение кровопролития в Карабахе

Москва, 28 сентября. Ужесточение ситуации вокруг Нагорного Карабаха и последующие бои между Арменией и Азербайджаном обеспокоили Исполком СНГ. Его руководитель Сергей Лебедев призвал стороны остановить боестолкновения, сказано на сайте организации.

Лебедев выразил огромное сожаление в связи с тем, что в данном районе уже погибли граждане двух стран.

«Через две недели планируются заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ. В этой связи представляется особенно важным как можно скорее прекратить кровопролитие», — сказал руководитель международной организации.

Он обратили внимание, что все остальные государства-члены Содружества попросили враждующие республики прекратить боевые действия.

Напомним, что с конца 80-х годов прошлого века Нагорный Карабах является ключевым фактором в напряженных отношениях между Баку и Ереваном. Отметим, что вопрос о принадлежности Карабаха неоднократно рассматривался во времена СССР, сообщает телеканал «360». Однако крупные боевые действия произошли в начале 90-х. «Тлеющий» конфликт потом периодически сопровождался провокациями и перестрелками. Серьезные бои начались 27 сентября. ФАН ведет прямую трансляцию главных событий.

Добавим, что власти Турции приняли решение оказать помощь Азербайджану. По некоторым данным, в конфликте может быть задействована турецкая техника, сообщает «Царьград».